Matrimoni celtici in Alto Molise, il Festival dell’Awen riempie Capracotta

Buona la prima, come suol dirsi, per il “Festival dell’Awen” che si è tenuto nei giorni scorsi a Capracotta e ha fatto registrare una interessante partecipazione di pubblico, anche da fuori regione. Musica e celebrazione di matrimoni celtici, ricerca e degustazione delle erbe spontanee, cavalli, giochi di ruolo, laboratorio tolkieniano “Smial” condotto da Pietro Ranieri e lo spettacolo di bolle giganti per bambini a cura di Carol Modica, per finire con gli incontri con l’autrice Monica Zunica che ha guidato la “Passeggiata nell’Awen” con letture tratte dalla sua trilogia fantasy.

«Nella splendida location del Giardino della Flora Appenninica sono stati tanti coloro che hanno partecipato a questa nuova e inedita esperienza con una full immersion nella cultura fantasy. – spiega, con intuibile soddisfazione, il sindaco di Capracotta, Candido Paglione – Un modo davvero originale per avvicinare grandi e piccoli al tema della sostenibilità ambientale e della cultura del rispetto di tutto ciò che ci circonda attraverso il mondo immaginario dei miti antichi uniti alla sacralità della natura. Il nostro Giardino della Flora Appenninica, autentico tempio della biodiversità, – aggiunge il primo cittadino – si conferma, quindi, come il luogo privilegiato per ospitare le iniziative che promuovono a tutto tondo la diffusione della cultura ambientale».