Duronia, torna il Simposio di Scultura: omaggio alle Donne d’Acciaio emigrate in Canada

Dal 28 luglio al primo agosto 2025 Duronia torna a essere avvolta dalla magia dell’arte con la terza edizione del Simposio di Scultura. L’iniziativa promossa dall’Associazione Pro Loco Duronia, quest’anno si vuole intersecare con il progetto “Le Donne d’Acciaio” ideato e lanciato nel 2021 dalla duroniese Margherita M. Morsella e realizzato in collaborazione con il Collectif des femmes immigrantes du Québec (Collettivo di Donne immigrate del Québec).

L’iniziativa, che ha come titolo proprio “Omaggio alle Donne d’Acciaio” vuole rappresentare innanzitutto un riconoscimento umano e sociale a tutte quelle donne, in maggioranza d’origine italiana, che hanno condiviso l’esperienza del lavoro in manifattura negli anni successivi al loro arrivo in Canada, con particolare riferimento alla realtà industriale di Montreal.

Le opere dunque, dovranno ispirarsi a queste donne che hanno avuto l’occasione di prestare il loro lavoro negli stabilimenti tessili per molteplici ragioni. Innanzitutto la necessità di aiutare economicamente la famiglia, sia quella d’origine che il proprio nucleo familiare costituito dai figli e dal marito, ma anche la voglia di conquistare un minimo di autonomia economica, cosa non certo scontata per una donna in quel particolare periodo storico.

Tutte coloro che lavoravano nelle manifatture cercavano di adattare la loro vita ai ritmi del lavoro industriale secondo il modello nord-americano, ma allo stesso tempo conservavano le loro tradizioni tutte italiane mantenendo come primo obiettivo il benessere della loro famiglia.

Attraverso la terza edizione del Simposio di Scultura che intende coinvolgere giovani scultori, allievi di istituti artistici e accademie d’arte, si vuole sensibilizzare la comunità locale, ma anche i tanti turisti e oriundi duroniesi proprio su questo tema – le Donne d’Acciaio – che si va a intersecare con l’arte e in particolare con la scultura. Inoltre, si vuole creare un legame tra le donne italiane emigrate e quelle che sono rimaste in Molise e quindi a Duronia. Le Donne d’Acciaio, infatti, sono emigrate in America dal Molise e da altre regioni italiane, quelle che invece sono rimaste nei piccoli paesi hanno lavorato duro per mandare avanti la famiglia. Le sculture che saranno realizzate, quindi, rederanno omaggio alle donne oltreoceano, ma anche alle tante donne dimenticate della nostra piccola regione Molise.

Lo scopo dell’evento, inoltre, è quello di continuare un discorso già iniziato negli anni precedenti e quindi promuovere l’arte e la scultura.

Tale iniziativa diventa così il filo rosso tra diversi temi e un’arte, come la scultura che permetterà di rendere indelebile diverse tematiche, attraverso opere che diventeranno elementi di arredo per il paese e che andranno ad aggiungersi a quelle a tema amicizia e emigrazione realizzate durante la prima e la seconda edizione del Simposio.

Una iniziativa che vuole creare un filo rosso che collega arte, memoria, identità e impegno sociale.

Per info e regolamento: prolocoduronia@gmail.com