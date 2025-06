Matrimonio celtico in Alto Molise: il gran finale del festival dell’Awen a Capracotta

Dopo il successo della giornata inaugurale, il “Festival dell’Awen” si prepara a vivere il suo gran finale domenica 1° giugno nello straordinario scenario naturale del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta. L’evento è promosso dal Comune di Capracotta, dal Giardino della Flora Appenninica, dalla Pro Loco Capracotta e dall’associazione di promozione sociale “Amici di Capracotta” e gode del patrocinio del Comune di Vastogirardi e dell’Ufficio Scolastico Regionale. L’ingresso è gratuito.

Il programma della giornata conclusiva prevede, alle ore 10.30, il laboratorio di riconoscimento delle erbe commestibili: “manGiardino”. Alle 11, spazio a uno dei momenti più attesi: le Promesse di Matrimonio Celtico celebrate da Monica Zunica. A mezzogiorno, un doppio appuntamento: il laboratorio tolkieniano “Smial”, condotto da Pietro Ranieri, e lo spettacolo di bolle giganti per bambini a cura di Carol Modica. Alle 13, sotto il “Grande Faggio”, si terrà la solenne Cerimonia di Adesione alla Terre dell’Awen.

Nel pomeriggio, alle 16, la scrittrice Monica Zunica guiderà la Passeggiata nell’Awen, con letture tratte dalla sua trilogia fantasy. Durante tutta la giornata sarà inoltre possibile ascoltare i suoni della musica celtica itinerante interpretata dalla cantautrice Carla Grimaldi.

A fare da cornice agli eventi principali, un vivace contorno di attività: mercatini artigianali, un Cosplay Contest fotografico, la mistica Tenda della Druida, ricostruzioni storiche, infopoint tematici e un’area ristoro con prodotti locali.

Il “Festival dell’Awen” si conferma come un’esperienza immersiva e multisensoriale, capace di far dialogare miti antichi, cultura fantasy e sostenibilità ambientale. Un’occasione per riscoprire il senso del sacro nella natura e lasciarsi ispirare dal fascino dei mondi immaginari, nel cuore di uno dei luoghi più affascinanti dell’Appennino centro-meridionale: il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta!