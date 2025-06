Screening oncologici ed esami diagnostici, la Casa della salute mobile nel Sangro-Aventino

Prosegue l’impegno della Asl Lanciano Vasto Chieti nel portare servizi sanitari essenziali nei piccoli comuni dell’entroterra. Nel mese di giugno 2025, la Casa della salute mobile sarà presente in diverse località dell’area Sangro-Aventino per offrire gratuitamente screening oncologici ed esami diagnostici, con accesso libero e senza prenotazione.

Tutti gli appuntamenti e le informazioni nel dettaglio sono su www.asl2abruzzo.it.

Il progetto, avviato a gennaio 2024, è promosso dalla Regione Abruzzo nell’ambito del programma “Abruzzo in salute” e prevede l’utilizzo di un truck attrezzato per svolgere attività sanitaria. L’obiettivo è servire le zone disagiate che in futuro potranno far riferimento alle nuove case di comunità.

Gli orari di attività sono dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Esami disponibili:

Mammografia : per donne di età compresa tra 50 e 69 anni che non l’hanno eseguita negli ultimi due anni.

: per donne di età compresa tra 50 e 69 anni che non l’hanno eseguita negli ultimi due anni. Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci : per persone di età compresa tra 50 e 69 anni che non l’hanno eseguito negli ultimi due anni o che non hanno effettuato una colonscopia negli ultimi cinque anni.

: per persone di età compresa tra 50 e 69 anni che non l’hanno eseguito negli ultimi due anni o che non hanno effettuato una colonscopia negli ultimi cinque anni. Pap-test o Hpv test : per donne di età compresa tra 25 e 64 anni, secondo la fascia di età e i tempi dell’ultimo esame.

: per donne di età compresa tra 25 e 64 anni, secondo la fascia di età e i tempi dell’ultimo esame. Elettrocardiogramma (ECG) .

. Spirometria .

. Controllo di nei sospetti: fino a esaurimento disponibilità, si consiglia la presenza nelle ore del mattino.

Tutti gli esami sono gratuiti e riservati alle persone assistite dalla Asl Lanciano Vasto Chieti. Per usufruire dei servizi è necessario portare con sé la tessera sanitaria e un documento di identità. Non è prevista alcuna prenotazione.

Calendario delle tappe:

Palena : 3, 4, 5 giugno

: 3, 4, 5 giugno Lettopalena : 7, 9 giugno

: 7, 9 giugno Borrello : 10, 11 giugno

: 10, 11 giugno Rosello : 12, 13 giugno

: 12, 13 giugno Roio del Sangro : 14, 16 giugno

: 14, 16 giugno Montelapiano : 17, 18 giugno

: 17, 18 giugno Montebello sul Sangro : 19, 20 giugno

: 19, 20 giugno Pennadomo : 21, 23 giugno

: 21, 23 giugno Monterotondo : 24, 25 giugno

: 24, 25 giugno Taranta Peligna : 26, 27 giugno

: 26, 27 giugno Torricella Peligna: 28, 30 giugno, 1 luglio

Per ulteriori informazioni è attivo il numero 366 9341042 dalle ore 9.00 alle 13.30.