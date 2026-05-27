Maxi operazione antidroga in Abruzzo e in altre zone del territorio nazionale: eseguite diverse misure cautelari

Questa mattina, dalle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di L’Aquila, con il supporto di un equipaggio del 16° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Rieti, di due unità cinofile per la ricerca di stupefacenti del Nucleo Cinofili Carabinieri di Chieti e di due Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) dell’8° Reggimento “Lazio” e 10° Reggimento “Campania”, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo, nei confronti degli appartenenti a tre sodalizi criminali, paritetici e cooperanti tra loro, indagati per i reati di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti” e “detenzione illecita di sostanze stupefacenti, continuata in concorso”.

I dettagli dell’operazione odierna, durata oltre un anno e condotta dai militari dell’Arma sotto la direzione della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di L’Aquila, saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà, alle ore 11 odierne, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri a L’Aquila, alla presenza del Procuratore Distrettuale, dott. Alberto SGAMBATI.