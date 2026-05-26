Procede a zig-zag, lo fermano i Carabinieri: tasso alcolico sei volte il limite consentito, denunciato e patente ritirata

Lungo la S.S. 81 “Piceno-Aprutina”, a Penne, i militari del N.O.R. – Aliquota Radiomobile hanno notato un’autovettura procedere in maniera anomala: procedeva infatti con andatura elevata e spesso superava la linea centrale della carreggiata, procedendo vistosamente a zig-zag.…

Lungo la S.S. 81 “Piceno-Aprutina”, a Penne, i militari del N.O.R. – Aliquota Radiomobile hanno notato un’autovettura procedere in maniera anomala: procedeva infatti con andatura elevata e spesso superava la linea centrale della carreggiata, procedendo vistosamente a zig-zag.

Fermato per il controllo, il conducente, un 55enne, italiano, residente nell’area vestina, è apparso subito in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool. L’accertamento eseguito mediante etilometro ha confermato un dato impressionante: un tasso alcolemico compreso tra 3,27 e 3,38 grammi per litro, un valore eccezionalmente elevato, superiore di oltre sei volte al limite consentito dalla legge.

Numeri che restituiscono la gravità della condotta e il livello di incoscienza di chi decide comunque di mettersi al volante, nonostante condizioni psicofisiche profondamente compromesse. Valori del genere, infatti, sono associati a gravi alterazioni dell’equilibrio, della percezione e dei riflessi, oltre a comportare concreti rischi per la stessa salute del conducente.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva. L’autovettura non di proprietà del conducente è stata affidata a una persona di fiducia.

L’attività di controllo dei Carabinieri proseguirà con particolare attenzione lungo le principali arterie stradali del territorio, specialmente con l’approssimarsi della stagione estiva, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti della strada e contrastare tali comportamenti irresponsabili che mettono seriamente a rischio la circolazione stradale.