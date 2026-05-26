Giulia Marchesani di Poggio Sannita dottoressa in Lettere e Beni Culturali, congratulazioni

Giornata di grandi emozioni per Giulia Marchesani di Poggio Sannita che nella mattinata di oggi, 26 maggio, ha conseguito la laurea triennale in Lettere e Beni Culturali presso l’Università degli Studi del Molise. Un grandissimo augurio alla neolaureata…

Giornata di grandi emozioni per Giulia Marchesani di Poggio Sannita che nella mattinata di oggi, 26 maggio, ha conseguito la laurea triennale in Lettere e Beni Culturali presso l’Università degli Studi del Molise. Un grandissimo augurio alla neolaureata da parte del suo compagno Maurizio e di tutte le persone che le vogliono bene.

Ad maiora semper, Dottoressa!