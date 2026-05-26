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martedì 26 Maggio 2026
Ultim'ora Giulia Marchesani di Poggio Sannita dottoressa in Lettere e Beni Culturali, congratulazioni
Auguri

Giulia Marchesani di Poggio Sannita dottoressa in Lettere e Beni Culturali, congratulazioni

Giornata di grandi emozioni per Giulia Marchesani di Poggio Sannita che nella mattinata di oggi, 26 maggio, ha conseguito la laurea triennale in Lettere e Beni Culturali presso l’Università degli Studi del Molise. Un grandissimo augurio alla neolaureata…

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Giornata di grandi emozioni per Giulia Marchesani di Poggio Sannita che nella mattinata di oggi, 26 maggio, ha conseguito la laurea triennale in Lettere e Beni Culturali presso l’Università degli Studi del Molise. Un grandissimo augurio alla neolaureata da parte del suo compagno Maurizio e di tutte le persone che le vogliono bene.
Ad maiora semper, Dottoressa!

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