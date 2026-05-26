Raddoppio della carreggiata sulla fondovalle Sangro, intervento inserito nel contratto di programma Mit–Anas

Sulla Fondovalle Sangro, l’Anas ha definito il quadro esigenziale dell’intervento in oggetto inserito all’interno del contratto di programma 21/25 tra Mit e Anas. «L’intervento ha l’obiettivo di elevare le prestazioni di sicurezza e velocizzare i tempi di percorrenza…

Sulla Fondovalle Sangro, l’Anas ha definito il quadro esigenziale dell’intervento in oggetto inserito all’interno del contratto di programma 21/25 tra Mit e Anas. «L’intervento ha l’obiettivo di elevare le prestazioni di sicurezza e velocizzare i tempi di percorrenza stante la presenza di numerosi insediamenti produttivi in direzione sia Adriatica che Tirrenica. La Fondovalle si configura – ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis – come l’unico asse viario principale a servizio del sistema produttivo della Val di Sangro e di collegamento tra l’entroterra abruzzese-molisano e la costa adriatica con l’autostrada A/14 Bologna-Taranto».

I 248 milioni di euro, rappresentano il primo step propedeutico a quelli successivi. Gli obiettivi generali sono quello di incrementare la sicurezza stradale mediante la realizzazione di una seconda carreggiata; la valorizzazione del territorio, assicurando l’accessibilità alle aree industriali esistenti; la riduzione dei tempi di percorrenza con benefici per il trasporto merci e il turismo.

«Questo risultato – ha concluso D’Annuntiis – è frutto del lavoro sui tavoli ministeriali del presidente Marco Marsilio. La giunta regionale continuerà a seguire con la massima attenzione tutte le fasi, fino alla concreta realizzazione delle opere, perché la sicurezza dei cittadini e lo sviluppo infrastrutturale dell’Abruzzo restano priorità assolute».

«L’inserimento di questo intervento nel contratto di programma Mit–Anas rappresenta un passaggio concreto verso il rafforzamento della competitività del nostro sistema produttivo – ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio –. La Fondovalle Sangro è un’infrastruttura strategica per l’Abruzzo e per l’intero versante adriatico: migliorarne sicurezza e funzionalità significa sostenere le imprese, attrarre investimenti e garantire collegamenti più efficienti tra costa ed entroterra. Continueremo a lavorare in sinergia con il Governo e con Anas affinché le risorse si traducano rapidamente in cantieri e opere realizzate».