Mazzaroni e spallata, a Schiavi di Abruzzo va in scena la tradizione per salutare il Carnevale

Sempre più apprezzata e partecipata la festa di carnevale a Schiavi di Abruzzo. Dopo la giornata dedicata al giro delle frazioni, sabato sorso, oggi “I Mazzaroni”, con il tradizionale Cimiero (C’mir) di varie forme, ricoperto di colorati fiori di carta e nastri (zagarelle), si sono esibiti in paese. L’avvio dei festeggiamenti in contrada Valloni per poi proseguire, fino a sera, tra le strade del centro.

