Già andata via ambulanza di supporto a Castiglione e oggi senza medico H24: altro che raddoppio del presidio sanitario

Pure a Pasqua ci tocca smadonnare. Nei giorni scorsi l'assessore regionale Tiziana Magnacca, che è di Castiglione, ha annunciato testualmente: «Raddoppiato il presidio del 118 a Castiglione Messer Marino». L'assessore Magnacca al centro in foto Due giorni fa…

Pure a Pasqua ci tocca smadonnare. Nei giorni scorsi l’assessore regionale Tiziana Magnacca, che è di Castiglione, ha annunciato testualmente: «Raddoppiato il presidio del 118 a Castiglione Messer Marino».

L’assessore Magnacca al centro in foto

Due giorni fa l’assessoressa spiegava: «Dopo aver spiegato bene la situazione al direttore generale della ASL Mauro Palmieri, ieri sera è arrivata una seconda autoambulanza presso il presidio di Castiglione per poter mettere in sicurezza sanitaria le popolazioni dell’alto vastese e ovviare ai tempi più lunghi di arrivo a destinazione dovuti alle numerose frane che hanno interessato i tratti viari consueti. La frana della provinciale verso Agnone ha purtroppo isolato ancor di più la popolazione dell’alto vastese rispetto al presidio ospedaliero più vicino».

Il medico Di Santo, un eroe

Una seconda ambulanza, ma senza medico, perché lì al distretto ne è rimasto praticamente uno solo di medico, che lavora ininterrottamente da giorni, il dottore Domenico Di Santo. Dovrebbero farlo ministro della salute solo per questo.

Poi dice che uno si incazza. Assessore Magnacca, spiegaci, che ci dobbiamo fare con un’altra ambulanza se non c’è il personale che la possa utilizzare e far funzionare a dovere?

Per due giorni, due, sono stati dislocati a Castiglione un autista e un infermiere, in dotazione alla seconda ambulanza. Senza medici aggiuntivi.

E sapete oggi qual è la situazione?L’ambulanza aggiuntiva è già stata ritirata e inviata altrove, con l’autista e l’infermiere e siamo senza medico h 24. Per le prossime ventiquattro ore NON c’è un medico a garantire la vita delle persone in tutto l’Alto Vastese.

Ma ci prendete in giro o cosa? Lasciateci stare, ce la vediamo noi cazzo, come sempre, abbandonati dalle istituzioni, ma almeno non prendeteci per il culo!

Francesco Bottone