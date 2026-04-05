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Auguri al mitico Enzo Zarlenga, oggi spegne 63 candeline

Auguri doppi al mitico Enzo Zarlenga, che oggi, nel giorno luminoso della Pasqua, celebra le sue 63 primavere. Cantastorie autentico e appassionato cultore della musica, Enzo ha saputo intrecciare parole e note con la sensibilità di chi, chitarra…

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Auguri doppi al mitico Enzo Zarlenga, che oggi, nel giorno luminoso della Pasqua, celebra le sue 63 primavere.

Cantastorie autentico e appassionato cultore della musica, Enzo ha saputo intrecciare parole e note con la sensibilità di chi, chitarra alla mano, non si limita a suonare ma racconta la vita, trasformando emozioni e pensieri in versi suoi, sinceri e vissuti. Le sue canzoni portano il segno di un’anima libera, capace di dare voce anche a ciò che spesso resta in silenzio.

Chi lo conosce sa bene che il suo cammino non è stato semplice: Enzo è fatto di sfumature, di intensità, di carattere. Ma è proprio in questa complessità che risiede il suo fascino più vero, quello che rende ogni legame con lui profondo, autentico e mai banale.

Già magazziniere della Polisportiva Olympia Agnonese ai tempi della serie D, è rimasto nel cuore di tanti, stimato non solo per ciò che ha fatto, ma per ciò che è: una presenza viva, riconoscibile, impossibile da dimenticare.

In questo giorno speciale, tutta la comunità si stringe attorno a lui con affetto sincero, celebrando l’uomo, l’artista e il suo percorso unico.

Buon compleanno, Enzo da parte della redazione de l’Eco online!

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