La pressione mediatica funziona: la Asl rispedisce la seconda ambulanza a Castiglione e dall’uovo di Pasqua spunta anche il medico

«Nel presidio di Castiglione Messer Marino è presente un’ambulanza aggiuntiva». Lo dichiara l’assessore regionale Tiziana Magnacca, in replica al nostro articolo di questa mattina. In base al piano di servizio della Asl per la giornata di oggi era prevista l’assenza del medico del 118 su tutti i turni, H24 in assetto India. E la seconda ambulanza, quella inviata per appena trentasei ore a supporto del distretto di Castiglione Messer Marino, in ragione dell’emergenza maltempo, era già stata dirottata altrove. Dopo il clamore mediatico innescato dal nostro articolo, l’assessore Magnacca si è messa in contatto con i vertici aziendali della Asl, nel tentativo di risolvere il problema.

Dalle ore 14 circa il secondo mezzo è tornato a Castiglione Messer Marino e magicamente, dall’uovo di Pasqua, la Asl ha tirato fuori anche un medico, addirittura il primario del 118 di Chieti che in questo momento è già in servizio presso il distretto sanitario dell’Alto Vastese.

«Con le sterili polemiche non si affrontano i problemi, anzi se ne creano di altri ai poveri cittadini che non sono di certo difesi né ottengono benefici da chi urla di più. – spiega l’assessore Magnacca in una nota di replica inviata alla nostra redazione – La direzione della Asl 02 ha già predisposto per oggi un’ambulanza aggiuntiva ed ha coperto il turno fino a domani. Per queste ore di festività e di emergenza, si copre ulteriormente l’Alto Vastese in attesa della riapertura anche parziale di qualche arteria stradale».

«Non potrà essere per sempre, – spiega ancora l’assessore Magnacca – essendovi stata una compensazione con altri servizi in situazione di carenza, comunque, strutturale di medici. Vale, tuttavia, la pena ricordare che, sebbene dovrebbe essere noto a tutte le istituzioni locali e alla stampa, che è attivo il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) presso la Prefettura di Chieti. Infatti in situazioni di emergenza (come quelle sanitarie) il cittadino deve chiamare il numero unico di emergenza 112 se ha bisogno di un’ambulanza, e se necessario del soccorso dei Vigili del fuoco, che dispongono di elisoccorso. Al sindaco il compito della segnalazione al CCS. Infatti è il sindaco che deve segnalare una criticità e deve farlo informando il CCS presso la Prefettura di Chieti».

«Inoltre per emergenze, si può contattare anche il centralino della Prefettura al numero 0871-3421. – chiude l’assessore regionale – Non è una situazione semplice, ma nonostante le frane e l’isolamento viario, lavoriamo per non lasciare solo nessuno. Nel frattempo la Sasi, in coordinamento con la Protezione Civile regionale, ha predisposto un piano rafforzato per la distribuzione dell’acqua nei comuni interessati dalla frana di Roccaspinalveti, attraverso altre autobotti ed in attesa che le condizioni del terreno fangoso migliorino per continuare le opere di ricostruzione più a valle della condotta».