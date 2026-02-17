Carabinieri: il generale Feroce consegna onorificenze ai capitani Ruggiero e Palladino

Il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Gianluca Feroce, nella mattinata odierna ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso. L’alto Ufficiale, dallo scorso mese di settembre al Comando della Legione con sede in Chieti, è stato ricevuto presso la Caserma G. Testa dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, Colonnello Luigi Di Santo, dagli Ufficiali della sede e delle Compagnie distaccate, da tutti i Comandanti di Stazione della provincia, dai Responsabili delle Sezioni di P.G. e dai Comandanti dei Reparti Speciali.

Presenti al saluto, tenutosi nel cortile del Comando Provinciale, anche i responsabili regionali e provinciali dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Forestale. Nel corso dell’incontro con il personale, il Generale Feroce ha preliminarmente ringraziato tutto il personale del Comando Provinciale di Campobasso per l’impegno profuso ed i risultati conseguiti, in particolare per l’incremento dei servizi preventivi e la conseguente diminuzione dei reati predatori.

Nel proseguire, si è soffermato su un recente messaggio del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri sull’importanza della “fiducia reciproca”, che deve animare ogni Carabiniere, in particolare la fiducia tra commilitoni, che ramificandosi porta alla maggiore compattezza e allo spirito di corpo del reparto, un principio cardine che ha caratterizzato figure di rilievo del passato che hanno servito l’Arma, come il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

L’incontro con il personale si è arricchito con la consegna di due Onorificenze al Capitano Romeo Ruggiero, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Larino, la medaglia d’oro al merito di lungo comando e al Capitano Luca Palladino, Comandante della Compagnia Carabinieri di Bojano, la croce d’oro per anzianità di servizio militare.