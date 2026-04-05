Giallo al distretto sanitario di Castiglione: è sparita di nuovo la seconda ambulanza di supporto

Un vero e proprio "giallo" quello della seconda ambulanza di supporto inviata, poi ritirata, poi nuovamente inviata e ora sparita nel nulla al distretto sanitario di Castiglione Messer Marino. Una Pasqua davvero avvincente, quella raccontata dalla stampa locale,…

Un vero e proprio “giallo” quello della seconda ambulanza di supporto inviata, poi ritirata, poi nuovamente inviata e ora sparita nel nulla al distretto sanitario di Castiglione Messer Marino.

Una Pasqua davvero avvincente, quella raccontata dalla stampa locale, in merito alla ambulanza di supporto inviata a Castiglione Messer Marino dalla Asl. Il mezzo aggiuntivo, senza medico, ma in assetto India, cioè con autista soccorritore e infermiere, è stato inviato nell’Alto Vastese per far fronte ad eventuali emergenze urgenze in ragione del fatto che la rete stradale è completamente collassata a causa di frane e smottamenti.

Dopo appena qualche turno, l’equipaggio è sparito, come abbiamo scritto questa mattina, richiamato a Chieti dalla centrale operativa. L’Eco, che non ha amicizie politiche e non fa prigionieri, lo ha reso noto ai lettori e ai cittadini. Il clamore mediatico innescato dall’articolo ha costretto la politica e i vertici della Asl ad un clamoroso dietrofront. L’ordine è stato impartito: rispedite l’ambulanza in supporto a Castiglione Messer Marino. E così è stato.

Dalle ore 14 circa di oggi l’equipaggio ha ripreso servizio presso il locale distretto sanitario. E dall’uovo di Pasqua è spuntato anche un medico, addirittura il primario del 118 di Chieti, ancora adesso in servizio lì a Castiglione.

Neanche il tempo di festeggiare per un risultato ottenuto, che l’ambulanza aggiuntiva è sparita di nuovo. Da qualche ora, infatti, non si hanno più notizie dell’equipaggio, probabilmente richiamato in sede dalla centrale. La cosa certa è che lì al distretto quell’ambulanza non c’è più e non risulta che sia fuori per un intervento nell’Alto Vastese.

Qualcuno teme che si possa trattare di un clamoroso furto, che sarebbe anche un sequestro, perché a bordo di quel mezzo che avrebbe dovuto garantire l’emergenza urgenza in Alto Vastese, c’è anche un infermiere e un autista. Possibile che si sono fottuta l’ambulanza? Più che un giallo, una barzelletta.

Francesco Bottone