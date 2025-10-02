  • In evidenza

    Messa in sicurezza della Trignina: per Anas servono almeno 190milioni di euro

    «La redazione del quadro esigenziale per la SS 650 Fondovalle Trigno rappresenta un passaggio fondamentale per avviare l’iter di progettazione di un’opera attesa da anni dalle comunità locali e dall’intero territorio regionale», lo ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis.

    «L’Anas, su sollecitazione della Regione e dei Senatori Etel Sigismondi e Costanzo Della Porta, ha provveduto a predisporre il Quadro Esigenziale, documento che definisce obiettivi, fabbisogni e linee guida progettuali per il futuro potenziamento, ammodernamento e messa in sicurezza della direttrice che collega Isernia alla costa adriatica, attraversando l’area del Trigno.

    Il documento analizza i flussi di traffico ed individua le principali criticità, individuando i necessari interventi finalizzati a garantire un miglior livello di servizio, maggiore sicurezza e fluidità della circolazione. L’opera, che interessa circa 35 chilometri di tracciato in territorio abruzzese, coinvolge i comuni di Castelguidone, San Giovanni Lipioni, Celenza sul Trigno, Tufillo, Dogliola, Fresagrandinaria, Lentella, Cupello e San Salvo.

    L’investimento stimato complessivo ammonta a circa 190 milioni di euro, cifra che dovrà essere confermata nelle successive fasi progettuali e di programmazione finanziaria. Questo risultato – ha aggiunto D’Annuntiis – è frutto della collaborazione istituzionale tra Regione Abruzzo, Regione Molise e Governo.

    La SS 650 rappresenta infatti una direttrice fondamentale di collegamento tra l’Abruzzo, il Molise e l’intera dorsale adriatica, sia per la mobilità interna sia per il sostegno alle attività economiche e produttive del territorio. La Regione continuerà a seguire con la massima attenzione tutte le fasi, fino alla concreta realizzazione delle opere, perché la sicurezza dei cittadini e lo sviluppo infrastrutturale dell’Abruzzo restano priorità assolute».

