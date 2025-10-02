  • News

    • Misure urgenti contro lo spopolamento, la Regione ascolta i sindaci per approntare i correttivi

    Pubblicato il

    Il Comitato per la Legislazione ha organizzato una giornata di lavoro sulla legge regionale dedicata al contrasto dello spopolamento dei piccoli Comuni di montagna, che si terrà il 6 ottobre, alle ore 9.30, nella Sala Ipogea del Consiglio regionale dell’Abruzzo.

    I lavori saranno animati dalla presidente Carla Mannetti, insieme al vice presidente Pierpaolo Pietrucci e ai componenti Maria Assunta Rossi, Daniele D’Amario, Erika Alessandrini e Antonio Di Marco. Saranno illustrati i prossimi passaggi, in vista della proposta di modifica della norma. Interverranno per i saluti istituzionali il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, il presidente di Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi e il presidente di Uncem Abruzzo, Lorenzo Berardinetti.

    Saranno avviati cinque tavoli tematici su Sanità e Sociale; Trasporti; Turismo; Territorio e Agricoltura ed Economia, ai quali parteciperanno i componenti del Comitato per la Legislazione e rappresentanti della Giunta regionale, in particolar modo: Emanuele Imprudente, per Territorio e Agricoltura; l’assessore Nicoletta Verì, per Sanità e Sociale e Daniele D’Amario per il Turismo. Prenderanno parte alla giornata sindaci ed addetti ai lavori.

