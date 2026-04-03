Mezzi meccanici al lavoro senza sosta, messa in sicurezza la provinciale tra Castiglione e Montazzoli

Castiglione Messer Marino combatte per scongiurare l'isolamento, dopo l'enorme frana che nel corso della notte ha cancellato un intero tratto della provinciale Istonia che dall'abitato conduce alla zona artigianale. https://youtu.be/OOcUJ_4sD7E «La buona notizia è che grazie al lavoro…

Castiglione Messer Marino combatte per scongiurare l’isolamento, dopo l’enorme frana che nel corso della notte ha cancellato un intero tratto della provinciale Istonia che dall’abitato conduce alla zona artigianale.

«La buona notizia è che grazie al lavoro costante della cooperativa Di.Dm.Group, la strada che ci collega a Montazzoli è sotto controllo e si sta intervenendo per renderla sempre più sicura» spiegano dal Municipio di Castiglione Messer Marino.

Allo stato attuale, quando le precipitazioni si sono finalmente interrotte, la viabilità da e per Castiglione ha assicurate due possibilità: la provinciale per Montazzoli, messa in sicurezza nei tratti a maggiore rischio, e la strada comunale che da frazione Padulo scende per frazione Valli di Schiavi di Abruzzo e che prosegue fino ad intersecare la provinciale per Taverna che a sua volta conduce fino alla fondovalle Trigno.

«Si invita, sempre, tutta la cittadinanza alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario. – chiudono dall’amministrazione comunale – Seguite sempre le indicazioni delle autorità».