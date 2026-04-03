Maltempo: la “passione” è finita, si va verso un netto miglioramento delle condizioni meteo

SITUAZIONE: un’area depressionaria è presente sulla Grecia, mentre l’anticiclone delle Azzorre inizia ad espandersi verso il Mediterraneo occidentale. Tale configurazione determina un miglioramento sull’Italia, ma con ancora delle residue piogge al Sud e sul medio versante Adriatico oggi e tra Calabria e Sicilia domani. Nella giornata di domenica il campo barico tende ad aumentare favorendo condizioni meteo stabili e soleggiate su tutta la Penisola. La ventilazione sarà moderata a prevalente componente settentrionale ed interesserà tutto il Centro-Sud, in attenuazione domenica. Le temperature faranno registrare un deciso aumento nei valori massimi.

Sabato 04 aprile 2026

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: in attenuazione.