Migliaia di presenze alla Pezzata di Capracotta, Paglione: «E’ la giornata simbolo dell’ospitalità»

«La 59esima edizione della Pezzata ci ha regalato ancora una volta la soddisfazione di vedere migliaia di persone a Prato Gentile, in questo autentico luogo dell’anima per tutti i molisani e non soltanto per noi capracottesi».

E’ Candido Paglione, sindaco di Capracotta, a commentare l’ottima riuscita della “Pezzata”, un evento culinario e culturale in grado di attrarre sul “tetto” dell’Alto Molise decine di migliaia di presenze ogni anno.

«Un grazie dal profondo del cuore alla nostra Proloco, ai dipendenti comunali e ai tanti volontari al lavoro in questa giornata di fatica ma anche di grandi soddisfazioni, come quella di vedere il processo di transizione generazionale che prende corpo – anno dopo anno – con tanti bambini e ragazzi che fanno a gara per raccogliere il testimone dai più grandi. – continua Paglione – E, con loro, le persone che a Capracotta non sono nate, ma che semplicemente amano questo nostro caro paese e tornano, puntualmente, ogni anno per dare una mano in questa che è la Giornata simbolo dell’Ospitalità. Ancora un successo, dunque, e un bell’esempio di coesione che celebra la capacità del nostro popolo di fare accoglienza e di coltivare le tradizioni che ci appartengono, quelle belle, come la Pezzata, appunto».