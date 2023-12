Miglior stand Tornareccio Regina di Miele 2023, Apicoltura Tieri investe il premio per realizzare una libreria urbana

L’Apicoltura Tieri ha ricevuto ieri dal sindaco Nicola Iannone e dai rappresentanti del consiglio comunale il riconoscimento per essersi aggiudicata il primo posto del concorso Stand Regina di Miele 2023, nell’ambito della diciassettesima edizione dell’evento dedicato al miele, che si è svolto il 23 e 24 settembre a Tornareccio. Con 93 voti, su 542 totali, lo spazio espositivo ha conquistato il pubblico di votanti che lo ha scelto per bellezza, originalità e contestualità.

“Ringraziamo chi ci ha sostenuto in questa edizione di Regina di Miele – hanno commentato i titolari dell’Apicoltura Tieri –. Vogliamo portare avanti l’idea lanciata durante l’evento di quest’anno, quando abbiamo invitato i visitatori a contribuire alla scrittura di una lettera collettiva per le generazioni future. Il premio ricevuto, quindi, sarà utilizzato per realizzare una piccola libreria urbana nel nostro borgo, costruita in legno ed altri materiali eco sostenibili. Un luogo di conoscenza dove tutti, dal più giovane al più anziano, possono lasciare un libro o sedersi e dedicarsi alla lettura. L’idea è quella di lasciare un contributo alle generazioni future, alimentando la sensibilizzazione alla biodiversità, alla cura dell’ambiente e naturalmente al mondo delle api”. “Un angolo – hanno aggiunto – dove ci si sofferma, si ammira il borgo, si legge un bel libro, magari davanti ad un prezioso mosaico. Pensiamo che anche questo possa essere un modo per riscoprire le bellezze dei piccoli paesi e fare comunità”.

Il sindaco di Tornareccio Nicola Iannone: “L’unione e la condivisione sono necessarie per realizzare grandi cose. Questo è il messaggio lanciato dall’Apicoltura Tieri, con la quale mi complimento a nome di tutta l’amministrazione, ed è il messaggio che voglio lanciare alle nuove generazioni. Dobbiamo far riscoprire ai giovani l’entusiasmo e la voglia di crederci. Questo è lo spirito giusto che accompagna anche la riscoperta del territorio e della vita nei borghi. Il futuro vedrà di nuovo protagonisti i piccoli paesi e noi dobbiamo essere pronti per questa sfida, lavorando con costanza e spirito di collaborazione”. “Voglio complimentarmi di nuovo – ha aggiunto il primo cittadino – con il gruppo di ragazzi che quest’anno hanno collaborato all’organizzazione di Regina di Miele, una grande squadra che è stata determinante per le perfetta riuscita dell’evento”.