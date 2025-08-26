  • In evidenza

    • Mille studenti in meno in un solo anno, Tiberini: «Trasporto scolastico gratuito per gli studenti che vivono nelle aree interne»

    Pubblicato il

    «Abbiamo perso oltre mille studenti in un solo anno nella nostra provincia di Chieti. È un dato allarmante che deve farci riflettere con serietà e responsabilità. Le aree interne, già in sofferenza per spopolamento e difficoltà logistiche, rischiano di pagare il prezzo più alto. Per questo è necessario affiancare al lavoro di programmazione scolastica misure di sostegno concrete, come il trasporto scolastico gratuito per gli studenti che vivono nei territori più periferici. Dobbiamo garantire pari opportunità educative a tutti, indipendentemente dal luogo in cui vivono».

    Massimo Tiberini, consigliere provinciale

    E’ la dichiarazione di Massimo Tiberini, consigliere provinciale delegato alla Programmazione scolastica della Provincia di Chieti, a margine dei lavori del tavolo tecnico provinciale con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell’Ufficio Scolastico Provinciale per l’analisi delle proposte pervenute in vista dell’ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027.

    • Sono state presentate 7 richieste complessive, di cui 5 rientranti nell’ambito di valutazione del tavolo tecnico provinciale e 2 relative a percorsi 4+2, la cui competenza è ministeriale e non direttamente trattabile in questa sede.
    • Si è preso atto che i percorsi formativi 4+2 (ad esempio moda, cyber security, turismo) non rientrano tra le competenze del tavolo tecnico provinciale, trattandosi di progettualità gestite in ambito ministeriale, e quindi non oggetto di valutazione diretta nella fase di concertazione territoriale.
    • Le altre proposte di attivazione o modifica degli indirizzi scolastici saranno oggetto di ulteriore confronto tecnico e di verifica con le Linee Guida previste dalla DGR 407/2023 e DGR 681/2023, in coerenza con i criteri di sostenibilità e numero di iscrizioni.


    «Si conferma che, per l’anno scolastico 2026/2027, non verranno attivati interventi di dimensionamento scolastico, come già comunicato formalmente dalla Regione Abruzzo. – aggiunge Tiberini – La nuova convocazione del tavolo tecnico provinciale è prevista per giovedì 4 settembre alle ore 15, per la prosecuzione dei lavori e gli approfondimenti del caso, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche interessate. La Provincia si è attivata prontamente con riferimento al crono programma regionale, che impone la scadenza del 15 settembre per la presentazione delle bozze di ampliamento dell’offerta formativa provinciale».

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento

    Lascia un commento