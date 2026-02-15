M’illumino di meno: il Comune di Pietracatella spegne l’illuminazione pubblica per risparmiare

Il Comune di Pietracatella partecipa a “M’illumino di meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar (dal 2005) che sarà lunedì 16 febbraio. Come segno concreto di partecipazione all’iniziativa, le luci della pubblica illuminazione del centro abitato saranno spente in modo alternato.

“M’illumino di Meno”, giunta alla sua XXII edizione, è dedicata all’economia circolare e promuove – per il 16 febbraio – il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili. L’iniziativa mira alla sensibilizzazione – con un gesto simbolico e concreto – in tema di cambiamenti climatici, risparmio energetico e futuro sostenibile.

«Un invito davanti al quale anche il Comune di Pietracatella non rimane indifferente – dice il Sindaco Antonio Tomassone – a testimonianza dell’impegno che vuole mettere nel campo dell’efficienza energetica, nella riduzione delle emissioni di CO2, nella riduzione dell’inquinamento luminoso e nella piantumazione di nuovi alberi».

L’Amministrazione comunale è inoltre partner del progetto Interreg IPA South Adriatic “ENERGY – Smart Actions for Energy Efficiency”, finalizzato a migliorare l’efficienza energetica attraverso il monitoraggio dei consumi in edifici selezionati.

«Con il progetto ENERGY – aggiunge il sindaco – puntiamo su azioni concrete e basate su dati reali: grazie a sistemi di monitoraggio avanzati potremo individuare inefficienze, programmare interventi mirati e coinvolgere la comunità in un percorso condiviso di maggiore consapevolezza e responsabilità energetica».

Il Comune invita tutti i pietracatellesi ad essere parte di questa Giornata, dimostrando ancora una volta attenzione alle risorse del pianeta e la volontà di adottare comportamenti sempre più rispettosi dell’ambiente.