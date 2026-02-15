Tetto in legno divorato dalle fiamme, evacuata una famiglia: Vigili del fuoco al lavoro per ore

Cinque squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenute con un autopompaserbatoio, due autobotti, un’autoscala e un modulo antincendio a Ripalimosani per l’incendio di un tetto in legno di un edificio di civile abitazione costituito da una unità immobiliare.

I residenti dell’abitazione sono stati immediatamente evacuati, mentre l’incendio veniva affrontato sia dall’esterno con l’autoscala che dall’interno mediante una squadra con autoprotettori per la protezione delle alte vie respiratorie e naspo ad alta pressione. Sul posto anche i Carabinieri di Ripalimosani.

