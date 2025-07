Brigantesse e briganti: voci di donne e di rivolte nei vicoli del Matese

Dal 18 al 20 luglio 2025, San Potito Sannitico ospiterà una manifestazione culturale e musicale dedicata al Brigantaggio, un fenomeno storico che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del Meridione. L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco Genius Loci, si propone di mantenere acceso il ricordo di questo periodo storico e di promuovere la cultura e la tradizione locale.

La manifestazione si articolerà in tre serate, ciascuna con un programma ricco e variegato. Il 18 luglio, alle ore 19:00, nella Chiesa di Sant’Antonio, sarà presentato il libro “La narrazione delle guerra per la terra del Meridione postunitario nel Museo del Brigantaggio di San Potito Sannitico” di Nicolino Lombardi. Successivamente, alle ore 21:30, in Piazza della Vittoria, sarà rappresentata una scena brigantesca con attori locali.

Il 19 luglio, sempre alle ore 19, nella Chiesa di Sant’Antonio, sarà presentato il libro “Suoni e Canti di Briganti in Terra di Lavoro” di Claudio Saltarelli. Alle ore 21:30, in Piazza della Vittoria, si esibiranno “I Musicanti del Matese” in concerto.

Il 20 luglio, alle ore 19:00, nei vicoli del centro storico, sarà organizzata una passeggiata teatralizzata intitolata “Briganti e Brigantesse. Voci di donne e di rivolte nei vicoli del Matese“, a cura di Love Matese. La passeggiata sarà ispirata alle storie, leggende e testimonianze legate al fenomeno del brigantaggio postunitario.

A conclusione di ogni serata, gli spettatori potranno assaggiare il pasto dei briganti, un’esperienza gastronomica che si rifà alle tradizioni locali. Inoltre, ci saranno performances di gruppi di ballo locali, che aggiungeranno un tocco di colore e di musica alla manifestazione.

Il Museo del Brigantaggio resterà aperto per tutta la durata della manifestazione, offrendo ai visitatori la possibilità di approfondire la conoscenza di questo fenomeno storico.

L’amministrazione comunale e la Pro Loco Genius Loci hanno lavorato insieme per creare un evento che non solo ricordi il Brigantaggio, ma anche per promuovere la cultura e la tradizione locale. La manifestazione è un’occasione per riscoprire la storia e la cultura di San Potito Sannitico e per valorizzare il patrimonio storico e culturale del Meridione.

«La storia di San Potito Sannitico è stata segnata da eventi drammatici, come il Brigantaggio, che hanno lasciato un’impronta indelebile nella nostra comunità. L’uccisione del sindaco è un esempio tragico del prezzo pagato dalla nostra terra. È fondamentale per noi, come amministratori, ricordare e onorare questi eventi, per non dimenticare le lezioni del passato e per costruire un futuro più consapevole e rispettoso della nostra storia. La manifestazione ‘Balli, Canti, Musica e Briganti’ è un’occasione per riflettere sulla nostra identità e per promuovere la cultura e la tradizione locale, affinché le nuove generazioni possano conoscere e apprezzare la nostra storia.», così Francesco Imperatore, Sindaco di San Potito Sannitico.

Programma

– 18 luglio: Presentazione del libro “La narrazione delle guerra per la terra del Meridione postunitario nel Museo del Brigantaggio di San Potito Sannitico” di Nicolino Lombardi (ore 19, Chiesa di Sant’Antonio)

– Rappresentazione Brigantesca con attori locali (ore 21:30, Piazza della Vittoria)

– 19 luglio: Presentazione del libro “Suoni e Canti di Briganti in Terra di Lavoro” di Claudio Saltarelli (ore 19, Chiesa di Sant’Antonio)

– Concerto de “I Musicanti del Matese” (ore 21:30, Piazza della Vittoria)

– 20 luglio: Passeggiata teatralizzata “Briganti e Brigantesse. Voci di donne e di rivolte nei vicoli del Matese” (ore 19, vicoli del centro)