Monologhi della Vagina di Eve Ensler ed è subito sold out in Molise

Da un seminterrato di New York, dove andarono in scena per la prima volta nel 1996, al palco del Monkey Club di Campobasso in questi giorni. A quasi trent’anni dalla creazione di un testo dirompente e dissacrante, atteso e necessario, i Monologhi della Vagina di Eve Ensler irrompono nel mondo teatrale molisano ed è subito sold out. Prima data, lo scorso 23 marzo, così: tutto pieno in pochissimo tempo.

Al successo della rappresentazione firmata dalla Compagnia Stabile del Molise, si risponde con un nuovo spettacolo in programma il prossimo giovedì 10 aprile, sempre nel locale club del capoluogo. L’attesa è talmente alta che già si sta lavorando alla terza replica.

Opera manifesto prima di un femminismo pronto finalmente a parlare liberamente dei piaceri e dei non piaceri del sesso, subito dopo, nel corso del tempo, testo simbolo del contrasto alla violenza sulle donne, i Monologhi della Vagina affrontano con ironia e profondità temi legati all’universo femminile: parto, sesso, mestruazioni, visite ginecologiche, amore, orgasmo, violenze.

Prova intensa, coraggiosa e autentica, quella delle attrici della Compagnia Stabile del Molise dirette da Mariangela Lombardi e accompagnate dalla musica di Fabiola Valerio: con la loro interpretazione Michela Vezza, Silvana Reale, Anna Valeria Raffaldi, Maria Luisa Occhicone, Ilenia Fusaro, Michela Clemente, Claudia Ravazzini, Rebecca De Camillis, Angela Anzovino hanno saputo emozionare e coinvolgere il pubblico conquistando la platea campobassana con un’alternanza perfetta di toni drammatici e comici.

E proprio dal forte entusiasmo del pubblico presente alla prima di fine marzo scorso nasce la seconda replica con la volontà di offrire a un numero sempre maggiore di spettatori la possibilità di assistere a un momento teatrale che non è solo spettacolo, ma anche riflessione e celebrazione dell’identità femminile.

Il Monkey Club, che da subito ha sposato il progetto che vede Raffaello Lombardi direttore artistico, dunque giovedì 10 aprile sarà di nuovo palcoscenico per i Monologhi della Vagina.

Lo spettacolo alle ore 20:00, in via Garibaldi, 177/3

Per informazioni sulla replica e prenotazioni: 3386610186