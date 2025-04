Vigili del fuoco: il sindaco di Chieti riceve il nuovo comandante Verna

Nella mattinata di oggi il sindaco di Chieti, Diego Ferrara ha dato il benvenuto al nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, Luca Verna, che assume il comando dopo essere stato, fra le numerose attività svolte, anche vicecomandante a Teramo e Pescara, dove era anche Direttore del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Pescara.

«Una persona disponibile e subito operativa, alla quale ho dato il più sincero buon lavoro e la massima collaborazione – così il sindaco – nel metterlo al corrente delle emergenze del nostro territorio, a partire dal problema del dissesto idrogeologico. Una sinergia importante, quella con i Vigili del Fuoco, che sono una grande forza per la città e il territorio, sia per la tutela, sia per la gestione delle emergenze».