  • In evidenza

    • Poggio al voto, spunta il “dissidente” Policella che fu vicesindaco della compianta Bottaro

    Pubblicato il
    Questo articolo è disponibile solo per gli utenti abbonati.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento
    abbonati caccavone livia mancini Pino Orlando poggio sannita

    Lascia un commento