Motorino contro con un’auto, quindicenne di Montazzoli trasferito in ospedale dall’eliambulanza

Un incidente stradale si è verificato, intorno alle 15,30 di oggi, sul territorio comunale di Montazzoli. Coinvolti un’autovettura e un ciclomotore condotto da un quindicenne. Stando alle prime ricostruzioni il giovane centauro stava percorrendo una strada comunale; quando ha tentato di immettersi sulla provinciale che entra a Montazzoli, in prossimità di un ristorante, si è scontrato con una autovettura, una Fiat Panda, che procedeva in senso opposto. La dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri.

A causa dell’impatto il ragazzo è caduto dal ciclomotore finendo sull’asfalto. Immediatamente soccorso, è stato dato l’allarme. Sul posto si è portata l’ambulanza del 118 di Castiglione Messer Marino. Il personale sanitario ha ritenuto necessario il ricovero urgente e per questo è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il ragazzo è stato quindi trasferito in ospedale a Chieti per le cure del caso. Dalle prime indiscrezioni trapelate pare non sia in pericolo di vita, pur avendo riportato dei traumi o fratture. Sul posto, per gli accertamenti e i rilievi del caso, ha operato la pattuglia dei Carabinieri della stazione di Castiglione Messer Marino.