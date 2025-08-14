Murales di San Maurizio all’ingresso di Schiavi, l’artista William Tucci: «Volevo lasciare qualcosa di mio al paese dove sono cresciuto»

E’ nato e vive a Roma, gira il mondo per lavoro tra gli Stati Uniti e la Germania in particolare, ma le sue radici sono a Schiavi di Abruzzo. William Tucci, tatuatore apprezzato e affermato non solo in Italia, ma anche all’estero, è un artista poliedrico che in questi giorni sta realizzando, proprio nel paesino di montagna dove ha trascorso l’infanzia, un murales proprio all’ingresso del centro abitato. Lo abbiamo incontrato per chiedergli di illustrare la sua opera che sta già suscitando l’apprezzamento unanime di turisti e residenti.

