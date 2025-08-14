Pineta in fiamme, i Vigili del fuoco circoscrivono e domano l’incendio. Indagini in corso

Nonostante le recenti piogge, nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, un incendio è divampato, per cause in fase di accertamento, lungo la strada che costeggia la pineta di Macchia d’Isernia.

L’immediato intervento delle squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia ha permesso di circoscrivere e spegnere le fiamme in breve tempo, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente e provocasse danni più estesi.

Le fiamme hanno comunque interessato circa mezzo ettaro di pineta. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area si sono concluse senza ulteriori criticità, scongiurando la possibilità di riprese del fuoco.