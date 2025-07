Nasce Eitalía: riportare al centro dell’agenda politica nazionale le aree interne e montane

Parte da Benevento la missione di Eitalía, per la transizione delle aree periferiche e marginali. Isole, aree interne, aree montane: gran parte del territorio del Paese si sta spopolando e vive un declino che pare inarrestabile. Si popolano invece le aree metropolitane, con crescenti divari culturali, economici e sociali. E con fenomeni di degrado, disagio e criminalità anch’essi crescenti.

“Eitalía, che evoca il nome greco dei territori del Mezzogiorno, – afferma il presidente della neo costituita associazione professor Aldo Berlinguer – sta organizzando due giornate di riflessione, il 3 e 4 ottobre 2025, a Benevento, per riportare nell’agenda della politica nazionale il problema del depauperamento delle zone marginali del nostro Paese. Dobbiamo impegnarci a contrastare la progressiva necrosi di tanti territori italiani custodi della storia, della cultura e della bellezza del nostro Paese”.

Fa eco la dottoressa Maria Beatrice Fucci, Responsabile Ricerca Aree Interne di Futuridea e promotrice di Eitalía : “E’ proprio lì dove si muore più di quanto si nasce e dove si parte più di quanto si resta che si gioca oggi la sfida dello sviluppo locale”. Così la Fucci che continua: “Non è accettabile enunciare la necessità in linea di principio di massimizzare le azioni sui territori fragili e poi proporre come soluzione operativa quella dell’accompagnamento dignitoso al declino irreversibile per chi vive quei territori. Quelle comunità, al contrario, dovrebbero essere ricompensate perché di fatto sono custodi di un patrimonio destinato alla rarefazione. Rarefazione che non è un destino inevitabile ma una precisa scelta politica, così come è una scelta limitarsi a dire che ci sono buone prospettive per la ripresa delle aree interne perché c’è il PNRR e i fondi coesione quando è assodato che più sono le risorse e più aumenta il cortocircuito tra l’incremento dei fondi in arrivo e l’inefficienza dei sistemi che ritarda la spesa e la qualità della stessa. Pertanto il 3 e 4 ottobre sarà una due giorni di proposte e soluzioni”.