Nasconde 115 grammi di infiorescenze di marijuana, scattano le manette

I Finanzieri della Guardia di Finanza di Sulmona, diretti dal Capitano Cecilia Tangredi, visto l’elevato numero di turisti registrati nell’Alto Sangro, hanno posto in essere una mirata attività di monitoraggio che ha consentito, anche attraverso l’ausilio di indagini tecniche,…

I Finanzieri della Guardia di Finanza di Sulmona, diretti dal Capitano Cecilia Tangredi, visto l’elevato numero di turisti registrati nell’Alto Sangro, hanno posto in essere una mirata attività di monitoraggio che ha consentito, anche attraverso l’ausilio di indagini tecniche, di trarre in arresto un soggetto trovato in possesso di 115 grammi di infiorescenze di marijuana, sigillate in un involucro di plastica sottovuoto, rinvenuto dopo aver eseguito due perquisizioni nei territori comunali di Castel di Sangro e Roccaraso.