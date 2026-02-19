Nasconde in casa 8 grammi di cocaina e 40 grammi di hashish, arrestato un sessantenne

Al termine di un predisposto servizio svolto a Petacciato e finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Termoli hanno arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti un sessantenne del luogo.

L’uomo è risultato in possesso di circa 8 grammi di cocaina e 40 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Larino e, nel corso della successiva udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha proceduto alla convalida dell’arresto eseguito dai Carabinieri ed applicando a carico del soggetto la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’attività in questione conferma la massima attenzione dell’Arma termolese nel controllo del territorio e nella prevenzione dei fenomeni connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti.