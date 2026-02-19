Rifiuti abbandonati e carcasse di animali nel cimitero di Agnone, la segnalazione fotografica

Sporcizia, rifiuti e addirittura carcasse di animali all’interno del cimitero di Agnone. La segnalazione, con tanto di “prove” fotografiche, arriva dai nostri lettori.

«Scrivo per denunciare lo stato di abbandono e degrado in cui versano il viale dei defunti militari e il cimitero stesso di Agnone. – si legge in una nota inviata da una residente alla nostra redazione – Lumini lasciati consumati ovunque e mai ritirati dal primo novembre, discariche vicino ai loculi, pavimenti delle cappelle mai puliti e con deiezioni animali.

Sul viale è visibile come i nastri utilizzati per le gare nel bosco non vengano più eliminati. È visibile persino un gatto morto. Le croci dei militi ignoti hanno i nomi a terra, esposti alle intemperie. Ditemi se questa è civiltà».