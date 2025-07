Natante rischia di finire sugli scogli, tratto in salvo dalla vedetta del Roan della Finanza

L’equipaggio di una vedetta del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, impiegata nel piano di potenziamento della vigilanza estiva nelle aree ad alta vocazione turistica regionale, ha ricevuto un “MAYDAY” da parte di un natante in difficoltà che, a causa di un guasto tecnico al motore e del mare mosso, rischiava di finire sugli scogli.

Intercettato prontamente il natante e verificato l’imminente stato di pericolo a causa delle condizioni meteo marine avverse, i militari hanno accertato le buone condizioni di salute dei due occupanti ed hanno proceduto alle operazioni di rimorchio nel porto di Giulianova. L’attività è stata svolta in costante contatto radio con il locale Ufficio Circondariale Marittimo.

Nello svolgimento dei propri compiti d’istituto, il personale del Corpo è spesso impegnato in operazioni di ricerca e soccorso in mare e in altre attività a salvaguardia della vita umana.