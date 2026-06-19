Ammanettato sfonda i vetri dell’auto della Polizia,  ventunenne extracomunitario finisce in carcere

La Polizia di Stato di Isernia ha arrestato in flagranza di reato un ventunenne extracomunitario per resistenza a e lesioni a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato. Il personale delle volanti è intervenuto a seguito di una segnalazione…

La Polizia di Stato di Isernia ha arrestato in flagranza di reato un ventunenne extracomunitario per resistenza a e lesioni a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato. Il personale delle volanti è intervenuto a seguito di una segnalazione da parte dei clienti di un b&b, i quali riferivano di un soggetto, in stato di agitazione, che infastidiva gli ospiti della struttura urlando e bussando alle porte degli alloggi.

Intervenuti sul posto, gli operatori cercavano di riportare l’individuo alla calma ma questo iniziava a dare in escandescenze e, per sfuggire al controllo di polizia, colpiva con violenti calci e pugni gli agenti, causando loro lesioni personali. Durante il trasporto presso gli uffici della Questura, avvenuto unitamente a personale dell’Arma dei Carabinieri giunti sul posto in ausilio, il soggetto, seppur ammanettato, infrangeva con ripetuti calci entrambi i vetri delle portiere posteriori.

Per tali motivi, il soggetto veniva arrestato e associato alla casa circondariale del capoluogo.