Natural bodybuilding, Toni Tatangelo di Castiglione Messer Marino diventa Mister Universo

Toni Tatangelo dopo aver conquistato i campionati italiani a Rimini, a Salamanca in Spagna diventa Mr Universo. Con tre ori nelle categorie Men’s Physique, la conquista della Pro Card e il titolo da professionista. L’atleta è originario di Castiglione Messer Marino e firma un trionfo nel mondo del natural bodybuilding.

«Hai scritto una pagina straordinaria della tua storia e di quella dell’Italia. – è il messaggio dei suoi parenti qui in Italia – In così poco tempo, con dedizione, costanza e amore per questo sport, hai raggiunto ciò che per molti resta solo un sogno. Hai superato ogni limite. Sei grande. Sei immenso».

Le congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto arrivano dai genitori, Maria Antonia e Giacomo, dalla compagna Mara, dalla sorella Felisia con il compagno Alberto, dalla piccola Ludovica e dal “piccolo principe” che presto arriverà. Insieme a tutta la famiglia sono immensamente orgogliosi del traguardo che ha raggiunto. «Questo è solo l’inizio».