Polizia: la commissario capo Paola Di Pietrantonio lascia il servizio attivo

Nei giorni scorsi il saluto della Polizia di Stato di Chieti al Commissario Capo Paola Di Pietrantonio che, dopo 37 anni di onorato servizio, ha raggiunto il traguardo della pensione.

Ha iniziato la sua lunga carriera nel 1988 a Pescara come Ispettore, per poi essere trasferita a Chieti. Nel suo percorso di carriera ha ricoperto incarichi in uffici investigativi, fino al 2018 quando, vincitrice di concorso per Commissari, è stata nominata dirigente dell’Ufficio del Personale della Questura di Chieti.

«Paola lascia un indelebile ricordo tra i colleghi della Polizia di Stato che hanno avuto il piacere di lavorare con lei. – commentano dalla Questura teatina – Il Questore Leonida Marseglia ha espresso sentimenti di vivo ringraziamento per il suo operato augurandole il meglio per il futuro a venire».