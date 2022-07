“Natural Park Premium” per i Carabinieri Biodiversità della riserva Montedimezzo

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia riceverà il “Natural Park Premium”, edizione 2022, nel corso di un incontro istituzionale, il 13 luglio prossimo intorno alle ore 10, con l’Assessore e Vice Presidente della Giunta Regionale del Molise, Ing. Vincenzo Cotugno, presso la Riserva Naturale dello Stato e Riserva della Biosfera MaB UNESCO “Montedimezzo”.

Il premio, promosso dalla rivista italiana di turismo “Weekend Premium”, è dedicato a parchi, riserve naturali ed aree protette nazionali e regionali ed assegnato a quelle realtà che maggiormente contribuiscono allo sviluppo del territorio sia in termini produttivi che lavorativi, in particolare per i giovani. Il riconoscimento, attribuito sulla base delle votazioni espresse da una giuria di esperti composta da giornalisti, firme delle più importanti testate della stampa turistica, personalità ed esperti del settore turistico e agroalimentare e da una vasta giuria popolare che ha espresso il proprio voto online tramite il sito internet della rivista, è stato conferito alla Riserva “Montedimezzo” lo scorso 10 aprile alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano in occasione del Weekend Green Awards 2022.



Il brillante risultato conseguito appare ancora più prestigioso se misurato sulla qualità degli altri candidati, tra i quali si annoverano alcuni dei più pregiati “gioielli verdi” d’Italia: il leggendario Parco Nazionale dello Stelvio, quello toscano delle Foreste Casentinesi, i notissimi Parchi Nazionali della Majella e del Pollino ed il Parco Naturale dei Nebrodi.

Un premio che giunge a coronamento di oltre un secolo di “gestione forestale” di questa importante area naturale protetta sita nel Comune di Vastogirardi (IS), inserita fin dal 1977, prima in Italia unitamente alla “gemella” Collemeluccio (Pescolanciano – IS), nel programma MaB (Man and the Biosphere) sull’uomo e la biosfera, un programma scientifico intergovernativo avviato dall’ UNESCO per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della Biodiversità e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile.



Il colonnello Padovano, comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia

Una Riserva destinata da sempre alla tutela e conservazione dei peculiari ecosistemi tipici dell’Alto Molise che, in tempi più recenti, si è fortemente votata al turismo naturalistico ed all’educazione ambientale rivolta, particolarmente, alle migliaia di studenti di ogni ordine e grado che la visitano in occasione di viaggi d’istruzione e di numerosi eventi organizzati. Un attestato di stima che conferma l’apprezzamento di pubblico e critica per l’attività del Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia che prosegue il governo della Riserva “Montedimezzo” nel solco di una tradizione di eccellenza e di dedizione alla difesa dell’Ambiente e della Natura.