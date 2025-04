Nave Vespucci a Ortona: parcheggi, navette e percorsi obbligati, ecco come raggiungere il veliero

L’arrivo in porto della nave Amerigo Vespucci, che farà tappa ad Ortona dal 4 al 6 aprile nell’ambito del Tour Mediterraneo, comporterà la modifica della viabilità cittadina, con la creazione di aree di parcheggio gratuite e l’istituzione di un servizio di bus navetta gratuito dai parcheggi al punto di ingresso in area portuale, dove verrà controllata la prenotazione. Si fa presente che dal varco di accesso si dovrà percorrere a piedi circa un chilometro per raggiungere il punto di attracco della nave e il Villaggio IN Italia. Lo rende noto la Lega navale italiana sezione di Ortona.

La domenica 6 aprile, in mattinata, è previsto il disormeggio e la partenza della nave.

INFORMAZIONI UTILI

COME RAGGIUNGERCI

Il percorso dal varco di controllo presente alla radice del molo Nord fino alla nave è percorribile esclusivamente a piedi lungo il molo per una lunghezza di circa 900 mt.

IN TRENO

La maggior parte dei treni regionali ferma alla stazione di Ortona, che si trova nelle immediate vicinanze del Porto di Ortona.

Una volta arrivato alla stazione di Ortona, è molto facile raggiungere il varco di controllo per la nave alla radice del Molo Nord, uscendo dalla Stazione lato strada portuale Via Cervana e percorrendola per circa 700 mt. verso Nord (verso il Faro)

IN AUTOBUS DI LINEA

Arrivare a Ortona centro in autobus di linea. Se arrivi a Ortona con l'autobus di linea secondo gli orari delle linee ordinarie urbane ed extraurbane, arriverai al terminal bus nel centro di Ortona in Via Gabriele D'Annunzio.

Dal Terminal Bus Ortona centro al Porto. A piedi. Seguendo i percorsi pedonali che prevedono un dislivello di circa 70 mt con gradinate e rampe, a Nord del Castello Aragonese nel Parco Ciavocco che accede alla Pista ciclopedonale fino al Faro del Porto di Ortona per circa 900 mt, oppure dal percorso in corrispondenza della Passeggiata Orientale passando per Via Marina fino a Piazza caduti del Mare per circa 1100 mt.

IN AUTO (parcheggi con collegamento Bus Navetta)

Arrivare a Ortona in auto dalla S.S. 16 da Nord e da Sud Ti consigliamo di recarti presso i parcheggi organizzati con Bus Navette presenti presso i seguenti luoghi con ordine di priorità: Parcheggio B: CENTRO COMMERCIALE ORTONA CENTER (circa 1000 posti) Parcheggio C: MICOPERI Contrada Sant’Elena (zona Industriale) (circa 500 posti). Parcheggio D: Contrada Tamarete (zona Artigianale) (circa 460 posti) (attivato dopo l’esaurimento posti dei parcheggi C). I Bus Navetta fermano esclusivamente presso l’ingresso dei parcheggi organizzati e presso il Porto di Ortona in Piazza Caduti del Mare nelle strette vicinanze del Molo Nord del Porto

Arrivare a Ortona in auto dall’Autostrada A 14 All’uscita dal casello A14 svoltare a destra per recarti presso il parcheggio C organizzato con Bus Navetta presente presso MICOPERI Contrada Sant’Elena (zona Industriale) ovvero Parcheggio D: Contrada Tamarete (zona Artigianale) (attivato dopo l’esaurimento posti dei parcheggi C)

I Bus Navetta saranno presenti presso le aree di parcheggio e la corsa avrà una durata da 15 a 20 minuti circa.

La prima partenza dai parcheggi è prevista per le ore 11 di venerdì 4 aprile e per le ore 8 di sabato 5 aprile, con servizio continuativo durante l’intera giornata “A/R”, mentre l’ultima partenza del ritorno dal Porto di Ortona è prevista per le ore 21,30.

IN AUTO PORTO DI ORTONA

A PIEDI DA ORTONA CENTRO

IN BICICLETTA dalla Via Verde Costa dei Trabocchi

IN BICICLETTA dalla Via Verde Costa dei Trabocchi Potrai arrivare al Porto di Ortona in biciletta attraverso la Pista Ciclopedonale Via Verde Costa dei Trabocchi.