Ndocciata, identità e rivendicazione di diritti. Saia: «Il fuoco delle ndocce riaccenda le coscienze»

«È stata una Ndocciata meravigliosa. Un fiume di fuoco e persone ha riempito Agnone creando un’atmosfera davvero magica. Un evento carico di speranza e di riflessione, che ha unito tradizione e impegno. Gli ndocciatori e i figuranti hanno indossato il fiocco bianco con cerotto, il simbolo della lotta per la difesa dell’ospedale “Caracciolo”. Un sentito ringraziamento va quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento. E che il fuoco delle ‘ndocce riaccenda le coscienze e illumini le menti a tutela del nostro ospedale».

Le parole del sindaco di Agnone, Daniele Saia, a margine della ‘Ndocciata.