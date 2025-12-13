Prefettura: Cupello lascia Chieti per Massa Carrara, al suo posto arriva Silvana D’Agostino

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti di seguito riportati.

dott.ssa Carmen PERROTTA:

da Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, è destinata a svolgere le funzioni di Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

dott. Claudio PALOMBA:

da Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, è destinato a svolgere le funzioni di Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

dott.ssa Carolina BELLANTONI:

da Vice Capo Dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie, Direttore Centrale per l’amministrazione generale e le prefetture – Uffici territoriali del Governo presso il Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, è destinata a svolgere le funzioni di Vice Capо Dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie, Direttore Centrale per le autonomie presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

dott.ssa Caterina AMATO:

da Vice Capo Dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie, Direttore Centrale per le autonomie presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, è destinata a svolgere le funzioni di Vice Capo Dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie, Direttore Centrale per l’amministrazione generale e le prefetture – Uffici territoriali del Governo presso il Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

dott. Giuseppe CASTALDO:

da Cagliari, è collocato a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, ai fini del conferimento dell’incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso ed intenzionali violenti.

dott.ssa Paola DESSI’:

da Taranto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Cagliari.

dott. Ernesto LIGUORI:

da Frosinone, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Taranto.

dott. Giuseppe RANIERI:

da Ragusa, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Frosinone.

dott.ssa Tania GIALLONGO:

nominata prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Ragusa.

dott. Luigi CARNEVALE:

da Brindisi, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Pescara.

dott. Guido APREA:

da Massa Carrara, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Brindisi.

dott. Gaetano CUPELLO:

da Chieti, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Massa Carrara.

dott.ssa Silvana D’AGOSTINO:

da Barletta-Andria-Trani, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Chieti.

dott.ssa Flavia ANANIA:

nominata prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Barletta-Andria-Trani.

dott.ssa Cristina FAVILLI:

da Matera, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Lucca.

dott.ssa Maria Carolina IPPOLITO:

da Enna, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Matera.

dott. Ignazio PORTELLI:

è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Enna, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con incarico di Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

dott. Stefano GAMBACURTA:

da Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l’attività di coordinamento e di pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

dott. Giancarlo DI VINCENZO:

da L’Aquila, è destinato a svolgere le funzioni di Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l’attività di coordinamento e di pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza

dott. Vito CUSUMANO:

è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di L’Aquila, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con incarico di Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano.

dott.ssa Maddalena TRAVAGLINI:

nominata prefetto, è collocata fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano.

dott. Maurizio FALCO:

permane in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di Vice Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, cessando dall’incarico di Commissario Straordinario di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto – legge 2 marzo 2024, n. 19.

dott. Francesco MESSINA:

è collocato in posizione di disponibilità ai sensi dell’art. 12, comma 2-bis, del d.lgs. n. 139/2000, cessando dalla disposizione ai sensi dell’art. 237 del d.P.R. n. 3/1957.

dott. Giovanni BRUNO:

è collocato a disposizione con incarico ai sensi dell’art. 237 del d.P.R. n. 3/1957, cessando dalla posizione di disponibilità ai sensi dell’art. 12, comma 2-bis, del d.lgs. n. 139/2000.