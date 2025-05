“Nel cuore della natura, i tesori del Monte Pallano”, il libro presentato a Chieti

Si è tenuta oggi nella Sala del Consiglio della Provincia a Chieti la presentazione del libro “Nel cuore della natura, i tesori di Monte Pallano”, ideato e curato da Legambiente, realizzato grazie al contributo della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura e della BCC Abruzzi e Molise, con l’alto Patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti, il patrocinio dei Comuni di Archi, Atessa, Bomba, Colledimezzo e Tornareccio, il sostegno della Direzione Regionale Musei Abruzzo e la collaborazione della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara.

Il volume è una guida alla scoperta di Monte Pallano, luogo di straordinaria bellezza che, con la sua storia millenaria e la sua ricchezza di biodiversità, rappresenta un patrimonio inestimabile nel cuore dell’Abruzzo, la cui tutela e valorizzazione sono da sempre al centro dell’azione di Legambiente.

Hanno partecipato all’incontro di questa mattina: Rebecca Virtù, presidente del Circolo Legambiente Geo APS; Marianna Apilongo, consigliera provinciale; Vincenzo Menna, consigliere regionale e vice presidente Commissione Cultura Regione Abruzzo; i rappresentanti dei comuni di Atessa, Bomba, Tornareccio e Colledimezzo; gli autori del libro Amalia Faustoferri, archeologa della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara; Edoardo Micati, studioso delle costruzioni spontanee in pietra a secco e Andrea Rosario Natale, esperto di aree protette e coordinatore dell’Istituto abruzzese per le aree protette.; Fabrizio Di Marco, direttore generale BCC Abruzzi e Molise; Erika Pischedda, Direzione regionale musei d’Abruzzo; Chiara Delpino, soprintendente SABAP Ch-Pe; Donatella Pavone, presidente pro tempore Legambiente Abruzzo.

“Come Soprintendente per le province di Chieti e Pescara – ha commentato Chiara Delpino – ho accolto con piacere l’invito a collaborare alla guida dedicata a Monte Pallano, un lavoro corale che racconta un territorio ricco di storia, natura e memoria collettiva. Il contributo della dott.ssa Faustoferri, che ha curato il capitolo sulle vicende storiche dell’insediamento umano, offre una preziosa chiave di lettura del sito archeologico. È un volume che unisce conoscenza e passione, rivolto a tutti coloro che vogliono scoprire questo angolo d’Abruzzo”.

“Nel cuore della natura, i tesori di Monte Pallano” è suddiviso in quattro capitoli: uno sguardo sul centro antico, curato da Amalia Faustoferri, la storia del paesaggio agropastorale, a cura di Edoardo Micati, l’inquadramento agro-forestale di Monte Pallano di Nicola Ranalli e la fauna del bosco di Andrea Rosario Natale.

“Questo libro è un viaggio nella bellezza, è un progetto che porta un’economia sana nel territorio – ha spiegato Fabrizio Di Marco, direttore generale BCC Abruzzi e Molise -. Come banca siamo da sempre attenti a sostenere realtà che hanno un occhio di riguardo per la sostenibilità, il sociale e il governo aziendale. Perché stare attenti agli altri e lasciare un mondo migliore è l’opera più importante che possiamo realizzare”.

Per Erika Pischedda, Direzione regionale musei d’Abruzzo: “Il libro promuove l’ importante patrimonio culturale di questa porzione di territorio abruzzese caratterizzato dall’area archeologica con le mura megalitiche e il centro abitato di epoca ellenistico-romana, dalle capanne e dai muretti in pietra a secco simbolo del forte sfruttamento agro pastorale di queste montagne, e infine dalla varietà agroforestale e faunistica. Questo ricco patrimonio appartiene a chi lo vive e deve essere quindi custodito, protetto e valorizzato con l’impegno di tutti, istituzioni, amministrazioni, associazioni e cittadini”.

“Per Legambiente – ha aggiunto Rebecca Virtù – nelle piccole azioni quotidiane come nelle grandi battaglie politiche, ogni gesto conta e contribuisce a costruire un mondo migliore. Per questo, questo libro non è solo un racconto, ma anche un invito a far parte di una comunità che si batte per la tutela del territorio, per il benessere delle persone e per lo sviluppo sostenibile, dove l’impegno per l’ambiente si traduce in azioni concrete e in una visione di speranza per le generazioni future. Perché il futuro è nelle nostre mani”.

Il volume è il racconto della bellezza e dei risultati ottenuti grazie alla collaborazione tra cittadini, istituzioni e associazioni. Sono tante le iniziative e progetti di tutela e valorizzazione infatti promossi da Legambiente, grazie al sostegno dei comuni di Archi, Atessa, Bomba, Colledimezzo e Tornareccio e alla collaborazione di enti, associazioni, imprese, istituzioni scolastiche e cittadini: l’Area SIC Monte Pallano e lecceta d’Isca d’Archi, per proteggere e conservare gli habitat naturali e le specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nel territorio; il Centro di Educazione Ambientale Casanatura, attivo dal 2000 in località Fontecampana di Atessa, gestito da Legambiente, riconosciuto dalla regione Abruzzo ai sensi della L.R. 122/99, che promuove percorsi didattici rivolti a scuole di ogni ordine e grado, attività di educazione ambientale, visite guidate e percorsi di turismo esperienziale.

Dal 2021, inoltre, Legambiente promuove campi di volontariato nazionali ed internazionali, un’opportunità unica per volontari di ogni età. Da questa positiva esperienza, nel 2022 è nato il Circolo Legambiente Green Lake APS che porta avanti attività sul territorio del lago di Bomba, sul versante ovest di Monte Pallano. E poi il progetto di Ecomuseo diffuso della Cultura agropastorale di Pallano, che è un percorso di valorizzazione e sviluppo locale, che coinvolge con azioni trasversali le comunità locali e nasce con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la salvaguardia di un paesaggio agropastorale abbandonato da circa sessant’anni, caratterizzato da terrazzamenti, muretti e capanne in pietra a secco, costruito con il lavoro paziente e faticoso di agricoltori e pastori che modificarono il territorio per renderlo funzionale a un’economia locale di sussistenza.