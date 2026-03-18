Neve e alberi sulla carreggiata, tre pullman di linea bloccati tra Castiglione e Montazzoli: Vigili del fuoco in azione

Stanno operando i Vigili del fuoco lungo la provinciale tra Castiglione Messer Marino e Montazzoli dove tre autobus di linea sono rimasti bloccati e incolonnati a causa del manto nevoso e della presenza di rami e alberi sulla…

Stanno operando i Vigili del fuoco lungo la provinciale tra Castiglione Messer Marino e Montazzoli dove tre autobus di linea sono rimasti bloccati e incolonnati a causa del manto nevoso e della presenza di rami e alberi sulla sede stradale, abbattuti dal maltempo.

Si tratta dei vettori che raggiungono la val di Sangro e uno che va a Chieti. Il personale ha richiesto l’intervento dei soccorsi e sono intervenuti sul posto i Vigili del fuoco che ora stanno ripristinando le condizioni minime di transitabilità. In azione anche una ruspa inviata sul posto dalla Provincia.