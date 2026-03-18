Saia ufficializza la sua candidatura: «Portiamo avanti l’eredità di Michelino Carosella». Attesa per i «nuovi innesti»

«Alle elezioni del 24 e 25 maggio mi ricandido per portare avanti il progetto per Agnone iniziato nel 2020, che oggi sta già dando risultati concreti. Un percorso condiviso con la squadra di Nuovo Sogno Agnonese, che ha raccolto e portato avanti l’eredità del compianto Michelino Carosella».

Così il sindaco di Agnone, Daniele Saia, che conferma e ufficializza la sua ri-candidatura alla carica di primo cittadino.

«La nostra sarà una ricandidatura nel segno della continuità amministrativa, – va avanti Saia – rafforzata da nuovi innesti che daranno una spinta propulsiva al nostro programma. Una lista civica, sostenuta dalle forze del centrosinistra locale, che ha un obiettivo chiaro: continuare a portare Agnone nel progresso.

La nostra città è nel pieno di un cambiamento vero. Infrastrutture, viabilità, sociale, politiche per il turismo, sostenibilità: in questi anni abbiamo lavorato su più campi per migliorare la qualità della vita nella nostra comunità. Abbiamo fatto tanto, ma molto ancora c’è da fare. Perché un progetto di lunga visione come il nostro non si realizza in poco tempo, ma con costanza e dedizione. Per questo siamo pronti a continuare a dare il meglio con la stessa determinazione di sempre. – aggiunge il primo cittadino – Grazie a chi già sta contribuendo con idee e passione a questo percorso. E grazie a tutti i cittadini che hanno riposto fiducia in noi. Ora siamo pronti ad andare avanti, insieme. Alle comunali, vota Nuovo Sogno Agnonese. Per te, da chi fa ogni giorno».