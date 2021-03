No Vax in piazza nonostante i divieti: sanzioni e denunce della Polizia

Si sono presentati intorno a mezzogiorno di oggi in piazza della Rinascita, a Pescara, nonostante il divieto di manifestare imposto ieri dal Questore agli organizzatori della manifestazione “No Paura Day Salute, diritti e restrizioni”, iniziativa riconducibile all’area No Mask, No Vax e contraria alle limitazioni alla mobilità e alle libertà personali attuate per il contenimento della pandemia da covid-19.

La DIGOS e le Volanti hanno individuato una trentina di persone nel centro della città, insieme al promotore della manifestazione.

La manifestazione si sarebbe dovuta svolgere oggi pomeriggio in piazza Muzii, ma il sindaco di Pescara, per contenere il rischio di assembramento nel primo fine settimana con i negozi aperti dopo diverso tempo, ha firmato ieri un’ordinanza con cui si vietava lo stazionamento delle persone in tre piazze del centro della città (piazza Muzii, piazza della Rinascita e piazza Sacro Cuore) dalle ore 15 alle 22 nei giorni 27 e 28 marzo e del 3, 4 e 5 aprile.



A seguito dell’iniziativa del primo cittadino Masci, il Questore Luigi Liguori ha emesso nel pomeriggio di ieri il divieto ai sensi dellart. 18, comma 4, del TULPS, notificato all’organizzatore del presidio.

Stamattina, attraverso un tam-tam sui social, i sostenitori dell’iniziativa si sono dati appuntamento in piazza per dare vita, comunque, all’evento.

Sul posto sono stati individuati il promotore e i relatori inseriti nel programma originario, oltre ad altri partecipanti, alcuni dei quali senza mascherina.



Due persone sono state sanzionate in via amministrativa perché sprovviste di dispositivi di protezione individuale, un altro partecipante è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.

Gli organizzatori della manifestazione saranno segnalati all’autorità giudiziaria.