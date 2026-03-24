Nomisma: il mondo venatorio produce un volume di affari di circa 8,5 miliardi di euro annui

Meno di una settimana a EOS-European outdoor show. Gli stand sono in corso di allestimento nei tre padiglioni del moderno centro fieristico di Parma. Cresce l’attesa e c’è grande voglia di dare il via alla manifestazione che è la…

Meno di una settimana a EOS-European outdoor show. Gli stand sono in corso di allestimento nei tre padiglioni del moderno centro fieristico di Parma. Cresce l’attesa e c’è grande voglia di dare il via alla manifestazione che è la vetrina di settori del Paese in grado di generare valori significativi per la collettività. Il solo mondo venatorio, per esempio, secondo uno studio di Nomisma del 2023, produce circa 8,5 miliardi di euro annui. Il settore del tiro è costituito da pochi produttori che rappresentano il top mondiale e anche da un sistema organizzativo largamente esportato. L’outdoor, dal canto suo, secondo l’Osservatorio di Banca Ifis, ha generato nel 2023 un giro d’affari di 11,9 miliardi di euro e punta ai 20 nei prossimi anni. Tutti settori in buona salute, da tempo impegnati in un percorso di rafforzamento dei propri ruoli in chiave più etica e sostenibile.

L’organizzazione di EOS show si è impegnata al massimo per allestire al meglio la vetrina, contando sull’esperienza di Fiere di Parma nell’outdoor e su 4 edizioni di EOS show che sono state in crescita costante. Gli espositori sono oltre 300 per oltre 700 marchi rappresentati: non c’è la pesca, perché la fine di marzo non è il periodo giusto per espositori e visitatori, ma il possibile gap è stato assorbito già adesso con una settantina di nuovi espositori che hanno espressamente richiesto di partecipare. Nell’ultimo mese espositori, associazioni venatorie e di categoria, federazioni sportive, testimonial e ambassador si sono reciprocamente dati appuntamento a Parma dal 28 al 30 marzo. La community dei fan non si farà attendere.

Non solo tradizionale esposizione, ma anche e sempre più interattività in EOS show 2026, oltre 30 appuntamenti culturali, workshop, showcooking e degustazioni di selvaggina nell’Area del gusto selvatico e nel Villaggio di Fondazione UNA, entrambi al padiglione 5. La parmense ALMA-Scuola internazionale di Cucina italiana sarà molto attiva insieme con chef stellati come Matteo Vergine del ristorante Grow e Fabio Giacopelli. E anche Fiere di Parma ci mette del suo, contando sull’expertise di Cibus, principale evento fieristico dedicato all’agroalimentare italiano, che organizza dal 1985.

Nella grande area dimostrativa esterna, appena fuori dai padiglioni, gli appassionati potranno provare le novità di molte aziende. E altre novità aspettano i visitatori di EOS show sulle linee del Tsn di Parma, a 7 minuti di distanza con navetta dedicata. Ecco marchi e aziende coinvolti in tutte le prove di tiro: Benelli, Beretta, Blaser, Browning, Caesar Guerini, Chiappa, Cosmi, Discoveryopt, Fabarm, Franchi, Kimber, Laugo arms, Mauser, Davide Pedersoli, Perazzi, Rizzini, Sako, Schmeisser, Sig Sauer, Tisas, Winchester. I visitatori devono solo presentarsi con porto d’armi in corso di validità, il costo delle linee di tiro va da 10 a 20 euro.

Al padiglione 6, prove di Action air, a cura della Federazione italiana Tiro dinamico sportivo, dimostrazioni di Agility dog e prove di Paint-ball, a cura della Federazione italiana Discipline con armi sportive e Cinofilia, e ancheprove di tiro con la Fionda, a cura di Fionde Lumbro.

Ci saranno atlete e atleti di tutti i generi di sport del tiro, ma anche cani-atleti al padiglione 6 di EOS show. Non-stop dogwear, brand norvegese specializzato in attrezzatura tecnica e abbigliamento per cani attivi e umani porterà al suo stand tre atleti di riferimento nel panorama degli sport cinofili insieme ai loro cani campioni: Giulia Pedretti, campionessa d’Italia di Canicross, Davide Bertoletti, campione d’Italia e vice campione del mondo di Bikejoring, Jorge Garcia Sainz, campione di Spagna di Sleddog.

Prove di Tiro con l’arco a cura del Safari Club International-Italian Chapter – Sezione Bow Hunter nel padiglione 5.

Sul sito eos-show.com sono citati analiticamente tutti gli eventi in programma, tutti gli espositori e tutte le indicazioni per visitare e vivere al meglio EOS show. Conviene acquistare il biglietto online non solo perché più economico (16 euro), ma anche perché consente di evitare le file. Due entrate disponibili, la Ovest e la Sud che danno accesso immediato ai padiglioni 5, 6 e 3. Enormi parcheggi vicinissimi, al costo di 10 euro, pagabile tramite l’app Easypark o alle casse presenti in prossimità degli ingressi. Il quartiere fieristico di Parma è a ridosso dell’autostrada A1 (uscita Parma), ma anche a pochi minuti dal centro città. In occasione della fiera saranno attive due navette ogni 30 minuti a partire dalle 7 il sabato e 7,30 domenica e lunedì. Faranno varie fermate nel centro cittadino, stazione ferroviaria compresa, al costo di 2 € per i visitatori, gratuita per gli espositori. La distanza dall’Aeroporto di Parma “Giuseppe Verdi” è di circa 5 km.

Si comincia sabato 28 marzo alle 9, fino alle 18, stesso orario la domenica e chiusura alle 16 lunedì 30 marzo.

EOS-European Outdoor show è una grande manifestazione fieristica, alla quinta edizione, organizzata Fiere di Parma S.p.A. Sul sito eos-show.com sono disponibili tutte le informazioni.