Poste compra Tim, Bussone: «Bene se porta nuovi servizi nei territori montani e rurali»

«L’offerta pubblica di acquisto di Poste su TIM dovrà portare nuovi servizi anche nei territori montani e rurali del Paese». Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, che guarda con molto interesse all’offerta di acquisto lanciata domenica da viale Europa su corso d’Italia. Due società con le quali Uncem lavora da tempo, per rafforzare i diritti di cittadinanza di chi vive e lavora sui territori alpini e appenninici.

«Portare nuovi servizi è possibili. Tim potrebbe ad esempio operare dentro Polis e il miglioramento degli uffici postali, montato dal 2021 con 800 milioni di PNRR e una cifra analoga inserita da Poste. Si potrà lavorare di più e meglio con gli Enti locali, su cloud e altri servizi, d’intesa con il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Non sta a noi entrare nelle logiche delle due aziende – evidenzia Bussone – ma è certo che le imprese partecipate dallo Stato possono seguire l’esempio di Poste e investire sui territori. Vale per Trenitalia, RFI, Anas. Cambiare rotta. Migliorare i contratti di servizio territoriali e gli investimenti. Poste con TIM dovrà avere ancora più attenzione ai territori».