Nuclei industriali: fondi per 20 milioni di euro per lavori su strade e illuminazione

In arrivo risorse per 20 milioni di euro destinate all’ammodernamento e al rifacimento delle infrastrutture viarie dei nuclei industriali. Ad annunciarlo l’assessore al Lavoro e alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, che ha illustrato il programma di interventi che nei prossimi tre anni interesseranno tutti i nuclei industriali abruzzesi. Soggetto attuatore degli interventi sarà l’Arap, l’agenzia regionale delle attività produttive che a seguito della riforma gestisce l’attività amministrativa dei nuclei industriali.

“L’elenco degli interventi concordati con Arap rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno per i nuclei industriali – ha esordito l’assessore Magnacca -, le cui strutture viarie non sono oggetto di interventi da decenni. Una precisa scelta della Giunta regionale ha invece portato a prevedere all’interno del Fondo sviluppo e coesione una consistente fetta di risorse (20 milioni di euro) da destinare ai lavori di manutenzione straordinaria sulle strutture viarie dei nuclei. Da qui il perfezionamento delle convezioni che la Regione Abruzzo ha stretto con Arap per destinare all’agenzia la dotazione finanziaria”. I lavori riguarderanno il rifacimento dell’asfalto delle strade, il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle stesse e il rifacimento dell’illuminazione pubblica.

Nello specifico, in base alle esigenze dei singoli agglomerati industriali, il monte delle risorse è stato così diviso: per Vasto 5,4 milioni di euro; per Teramo 4,5 milioni; per Val di Sangro 7 milioni; per Avezzano 1,5 milioni; per L’Aquila 650 mila euro e per Sulmona 1 milione di euro. I primi cantieri dovrebbero partire tra luglio e agosto prossimo, mentre la conclusione degli interventi è prevista tra il 2026 e il 2028.