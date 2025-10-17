Nuova sede per la Prefettura di Isernia, protocollo d’intesa con Agenzia del Demanio e Ministero dell’Interno

Il prossimo 24 ottobre, alle ore 10:30, sarà sottoscritto, presso la Prefettura pentra, il Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia del Demanio, il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Isernia, la Regione Molise e il Comune di Isernia, per l’attuazione dell’intervento di realizzazione della nuova sede dell’Ufficio territoriale del Governo.

Nella circostanza parteciperà, da remoto, il dott. Maurizio Vallone, Direttore centrale per le Risorse finanziarie e strumentali – Dipartimento per l’Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’Interno.

Interverranno in presenza: per l’Agenzia del Demanio, l’Avv. Caterina Minossi – Responsabile della Direzione Regionale Abruzzo – Molise; per la Regione Molise, il Presidente, Ing. Francesco Roberti; per il Comune di Isernia, il Sindaco, Ing. Piero Castrataro.

Considerata la rilevanza dell’evento, che si pone quale primo, concreto step per la realizzazione del nuovo Palazzo del Governo di Isernia, sarà predisposto un momento di confronto e comunicazione con i locali organi di informazione, allo scopo di fornire una diffusione omogenea e coerente delle notizie riguardanti la tematica in oggetto.



